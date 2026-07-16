Lions Club Agrigento Host, al via il nuovo anno sociale: lunedì 20 luglio la firma del Protocollo d’Intesa con il Libero Consorzio

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Prenderà ufficialmente il via il nuovo anno sociale 2026/2027 del Lions Club Agrigento Host con un importante appuntamento istituzionale in programma lunedì 20 luglio, alle ore 10, presso il Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in Piazza Aldo Moro.

Il presidente del Lions Club Agrigento Host, Salvatore Malluzzo, ha invitato gli organi di informazione a partecipare alla conferenza stampa durante la quale sarà sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Lions Club Agrigento Host e il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, primo atto ufficiale dell’anno sociale.

L’accordo segna l’avvio di una collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione del bene comune, della cultura, della solidarietà e dello sviluppo del territorio. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le principali iniziative previste dal Protocollo d’Intesa, frutto di un percorso condiviso che punta a realizzare progetti innovativi e ad alto impatto per la comunità provinciale.

L’iniziativa si inserisce nel programma del nuovo anno sociale del sodalizio lionistico, guidato dal presidente Malluzzo, che ha scelto come motto “La cultura guida, la solidarietà costruisce!”, ponendo al centro dell’attività associativa la collaborazione tra istituzioni e società civile.

La conferenza stampa rappresenterà anche un’occasione per presentare gli obiettivi e le linee programmatiche che il Lions Club Agrigento Host intende perseguire nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare il proprio impegno a favore del territorio e della collettività.