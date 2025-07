Linosa, carburante a 3 euro. Solo promesse da marinaio

Condividi

“Indifferenza e totale abbandono” per il problema che ancora esiste sulla più piccola delle Pelagie e che costringe gli isolani e i turisti che stanno a Linosa, ad acquistare un litro di benzina o di gasolio a tre euro.

Eppure lo scorso anno addirittura il Prefetto dell’epoca, dopo essere venuto in elicottero a Linosa, aveva affermato che si sarebbe informato per cercare di risolvere la questione “e si è informato” ma poi,” è stato trasferito.

Prefetto trasferito e problema rimasto? Si, perché nel frattempo, nessuno ha fatto sapere nulla a chicchessia.

Una cosa è certa, gli abitanti sono stanchi, delusi e senza più neanche la forza e la volontà di protestare; “ci sentiamo abbandonati – ci dicono in coro – la scusa che il proprietario del distributore adduce è che la Selis non acquista il gasolio per la locale centrale elettrica e quindi, solo per il nostro distributore le spese per il trasporto e per il personale che lavora al distributore fanno si che il prezzo lieviti.

La cosa strana è che la Selis dal canto suo, ha fatto sapere che è il nostro distributore che non comunica mai il prezzo del gasolio alla società Selis, società che gestisce la centrale elettrica e che è costretta ad acquistare il gasolio da altri fornitori. Chissà cosa c’è dietro, nella realtà a noi – hanno infine detto i Linosani – evidentemente, non è dato saperlo.

Nel frattempo, Linosa ha questo triste primato dal momento che la benzina e il gasolio, costano più che a Lampedusa dove anche li, i prezzi alle pompe sono tra i più alti d’Italia.

Ci si auspica a questo punto che qualcuno tra le autorità si interessi e si impegni, per aiutare gli abitanti di Linosa anche perché, pagare un prezzo così elevato significa vivere in continua emergenza e i linosani, meriterebbero un po di attenzione in più, con o senza, imprevisti trasferimenti.