L’Inner Wheel Club di Agrigento, con i giovani  della Kosmos Band, celebra la Festa dei Nonni: una serata indimenticabile tra radici, memoria e gioia condivisa

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Una bella pagina ha arricchito il calendario delle attività di servizio dell’Inner Wheel Club di Agrigento. Guidato con dedizione dalla Presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni, il Club, venerdì 2 ottobre, in occasione della “Festa dei Nonni”, ha promosso una straordinaria celebrazione dedicata alle radici più autentiche e preziose delle nostre famiglie: i Nonni.

“Cari amici e carissimi nonni, la festa e l’abbraccio caloroso ed affettuoso riservato a questa giornata speciale ha testimoniato quanto il ruolo dei Nonni sia un dono insostituibile. – Ha detto la Presidente dell’Inner Wheel Club. Custodi silenziosi della memoria storica e porti sicuri in cui trovare sempre rifugio, – ha spiegato – i nonni incarnano un amore indulgente, paziente e incondizionato. Negli sguardi di tutti i presenti si è letta la bellezza delle storie vissute, mentre nelle loro mani si è percepito il futuro che hanno saputo edificare con generosità a favore dei nipoti.Per l’Inner Wheel Club di Agrigento, che fonda la propria missione sull’amicizia sincera, la solidarietà e l’impegno profuso per la Comunità, rendere omaggio alla figura dei nonni ha significato esaltare quel filo d’oro invisibile che annoda le generazioni e insegna il valore supremo del prendersi cura gli uni degli altri.”

La celebrazione ha avuto inizio con la grazia e il raccoglimento della Santa Messa, presso la chiesa Cuore Immacolato di Maria, al Villaggio Mosè, arricchita dalle profonde quanto toccanti riflessioni spirituali di Don Salvatore, da tempo guida affettuosa e presenza costante al fianco del Club. La festa è poi proseguita in un’ atmosfera illuminata da armonia, gioia, serenità e diffusa spensieratezza.

Sono stati i ragazzi a rendere il momento ancora più vibrante con la maestria musicale della Kosmos Band.

I meravigliosi giovani musicisti hanno regalato uno spettacolo straordinario, coinvolgente, capace di far cantare, emozionare e ballare, insieme, tutte le generazioni, dai più piccoli ai più grandi, in un unico e festoso abbraccio.

A coronamento di questo importante appuntamento, ospitato nella splendida location del Centro Polivalente MOSÈ- “Parco di Alice”, dove si è tenuta la suggestiva cerimonia conclusiva, per espresso desiderio della Presidente, ogni socia presente ha vissuto l’emozione di consegnare personalmente una targa di riconoscimento a ciascuno dei sei talentuosi componenti della “Kosmos Band”, a testimonianza della soddisfazione e della gratitudine dell’intero Club I.W.

“Una data importante e felicemente scolpita nel nostro percorso di servizio alla comunità”, ha sottolineato con viva soddisfazione la Presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni.

A tutti i nonni va l’encomio e il ringraziamento più sentito per ciò che hanno rappresentato e per l’inestimabile patrimonio d’ affetto che continuano a donare ogni giorno. Una serata meravigliosa che resterà, a lungo, impressa nei cuori di tutti noi.