l’ingegnere Francesco Picone nominato consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento esprime grande soddisfazione per la recente nomina dell’ingegnere Francesco Picone a consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

“A nome dell’intero Consiglio dell’Ordine, – dichiara il presidente Achille Furioso – desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni al collega Picone per questo importante riconoscimento professionale, conferitogli dal Presidente della Commissione, on. Jacopo Morricone, su proposta del parlamentare agrigentino Calogero Pisano.

Questa nomina rappresenta un significativo attestato di stima e fiducia nelle competenze tecniche e professionali dell’ingegnere Picone, nonché un’opportunità straordinaria per contribuire attivamente a un settore cruciale per la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della legalità.

Siamo certi che l’ingegnere Picone, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, saprà offrire un contributo prezioso ai lavori della Commissione, mettendo a disposizione il suo bagaglio di esperienza e conoscenza per supportare l’individuazione di soluzioni efficaci contro fenomeni di illegalità che minano il nostro tessuto economico e sociale.

La sua nomina è motivo di orgoglio non solo per il nostro Ordine, ma per l’intera comunità agrigentina, e testimonia ancora una volta l’elevato livello di preparazione e professionalità che caratterizza i nostri iscritti”.