L’incubo “Franchi tiratori”

Condividi

Visualizzazioni 149

“Voto segreto all’Assemblea Regionale e incubo ‘franchi tiratori’”: il presidente Schifani assicura una proposta di modifica entro la fine del mese. E afferma: “Entro gennaio presenterò una bozza di modifica del regolamento dell’Ars che preveda l’abolizione del voto segreto se non in presenza di motivi etici come accade alla Camera e al Senato. E’ mio dovere farlo. Il regolamento attuale è non commentabile perché impone continuamente di trattare, tra un serrato ostruzionismo e le incursioni dei franchi tiratori favorite proprio dal voto segreto che si può richiedere su ogni norma”.