Notizie correlate
"La cultura della moda" al Teatro Pirandello, domenica alle ore 17 (INTERVISTA)
Proseguono i controlli della polizia locale di Agrigento: sospesa un'attività a Fontanelle, sanzioni anche al Villaggio Mosè Proseguono senza sosta i controlli della polizia locale di Agrigento all'interno degli esercizi...
Scoperte cinque "centrali del falso" tra il centro e Villaseta: chiusa l'inchiesta, cinque persone verso il processo Cinque presunte "centrali del falso" sono state individuate tra il centro cittadino e...