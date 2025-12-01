L’incendio alla scuola Pestalozzi di Catania, Mucci: “Un atto doloso contro la cultura e la legalità

Condividi

“Il Sindacato Generale Scuola di Catania si schiera al fianco dell’istituto dopo il rogo. Una ferita profonda per l’istruzione e l’intera città”

“L’incendio che ha colpito l’Istituto Omnicomprensivo “Johann Heinrich Pestalozzi” di Catania, nel quartiere Villaggio Sant’Agata (viale Seneca), è avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 novembre 2025. La scuola “Johann Heinrich Pestalozzi” di Catania nota per i suoi progetti educativi sulla legalità, l’inclusione e la cultura antimafia, in un quartiere periferico di Catania segnato da sfide sociali – dichiara Mucci – Le fiamme hanno devastato il secondo piano del plesso centrale, in particolare la biblioteca “Alessia nel Paese delle Meraviglie” – uno spazio dedicato alla memoria di una giovane alunna della scuola – causando danni ingenti a corridoi, aule e arredi. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania puntano su una matrice dolosa: le porte d’ingresso sono state trovate forzate, e i primi rilievi confermano l’origine criminale del rogo. Nessuna ipotesi è esclusa, ma si parla esplicitamente di un “atto criminale” che colpisce un simbolo di educazione e legalità in una periferia a rischio. L’incendio è un attacco non solo a un edificio, ma a un “simbolo di legalità e democrazia”. Alla dirigente scolastica Elena Di Blasi, a tutto il corpo docente, al personale ATA, che lavora nell’istituto, agli studenti e alle loro famiglie va tutta la nostra solidarietà e sostegno” – conclude Aldo Mucci.