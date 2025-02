L’imprenditore Giovanni Parisi il prossimo 5 marzo dovrà comparire dinnanzi al giudice per chiarire la vicenda dell’info point. Stefania Petix, dove sei?

Condividi

Visualizzazioni 715

L’imprenditore Giovanni Parisi il prossimo 5 marzo dovrà rispondere alle domande del giudice del Tribunale di Agrigento a seguito del ricorso avanzato dal Comune sulla pittoresca vicenda che riguarda le chiavi dell’info point, in possesso illegalmente e senza alcuna autorizzazione dello stesso Parisi. Le chiavi le avrebbe tenute quasi come una sorta di ostaggio in quanto lo stesso Parisi aveva ricevuto verbalmente, ripetiamo verbalmente, un incarico del sindaco (orale, a Porta di Ponte) per la promozione turistica del Mandorlo in Fiore nei locali comunali.

L’incarico, però, non gli è stato mai conferito formalmente dagli uffici competenti. Quando il Comune gli ha chiesto le chiavi il Parisi si è rifiutato categoricamente di consegnarle al “legittimo proprietario!!!” Sembra una barzelletta ma è proprio così!

A seguito di questo ricorso siamo certi che Parisi consegnerà le chiavi prima di giorno 5 marzo. Addirittura sembrerebbe che le abbia già consegnate al Prefetto. Se ciò corrispondesse a verità, i motivi fondanti del ricorso verrebbero a mancare e pertanto lo stesso Parisi il 5 marzo potrà rimanere a casa a dormire beatamente senza andare da nessun giudice.

A questo punto sarebbe intellettualmente onesto da parte di Stefania Petix, la donna gialla con il cagnolino di Striscia, ritornare ad Agrigento e intervistare lo stesso Parisi.

Ma tanto non verrà mai…