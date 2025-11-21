Lillo Pisano: “Ecco il mio impegno che si concretizza per la manutenzione della strada Mosella”

Il Comune di Agrigento ha bandito la gara per i lavori di manutenzione straordinaria della strada della Mosella che collega la statale 640 con la statale 115. Si avvia finalmente l’iter per il rifacimento di una arteria stradale tristemente nota per i numerosi incidenti, anche mortali. “Un risultato che non arriva per caso – afferma il deputato nazionale Lillo Pisano -, ma che è la concretizzazione del mio impegno parlamentare, del lavoro svolto in Commissione dove mi sono battuto affinché il progetto della Mosella, e quello dell’illuminazione dello Stadio Esseneto, rientrassero tra quelli finanziabili con i Fsc, risorse che il governo centrale ha assegnato alla Regione siciliana. Un ulteriore obiettivo centrato per il bene della mia città”.
