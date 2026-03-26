Licenziamenti Tua, il tribunale dà ragione ai lavoratori: reintegrato anche il consigliere Vaccarello

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Si chiude con una decisione definitiva la lunga vertenza che opponeva l’azienda Tua a un gruppo di dipendenti, tra cui il consigliere comunale Angelo Vaccarello. Il tribunale ha stabilito l’illegittimità dei licenziamenti, disponendo il reintegro dei lavoratori e mettendo fine a un periodo segnato da anni di incertezza.

La sentenza restituisce non solo il posto di lavoro ai dipendenti coinvolti, ma anche serenità e stabilità professionale. Per Vaccarello, inoltre, il pronunciamento assume un rilievo anche sul piano istituzionale, confermando la piena legittimità del suo ruolo pubblico e rafforzando la sua attività politica.

Soddisfazione è stata espressa dal sindacato USB Lavoro Privato Tpl Sicilia, che ha seguito da vicino la vicenda sostenendo le ragioni dei lavoratori. In una nota firmata dal coordinatore regionale Andrea Gelo si evidenzia come la decisione rappresenti un segnale chiaro: le norme vanno rispettate e valgono per tutti.

Secondo il sindacato, il verdetto costituisce un precedente importante per l’intero comparto del trasporto pubblico locale, rafforzando la tutela dei diritti dei lavoratori e ribadendo il valore della legalità nei luoghi di lavoro.