Licatese ricercato per triplice tentato omicidio

Condividi

Visualizzazioni 121

Mario Abbate, 66 anni, di Licata, è ricercato dalla polizia tedesca. Ieri mattina ha accoltellato in casa la moglie, il figlio e la nipote, a Betzdorf, in Germania. L’uomo avrebbe colpito prima la moglie da cui è separato, una 61enne, e poi il figlio di 41 anni. Le due vittime sono in gravi condizioni. Ferita lievemente anche la nipote di 14 anni. La polizia tedesca ha diffuso una foto di Abbate. Ignote al momento le ragioni del gesto.