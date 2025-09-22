Licata, violento incendio a danno di Ecoface

Condividi

Visualizzazioni 297

A Ravanusa è divampato un violento incendio nella zona industriale, a danno dell’impianto di stoccaggio di rifiuti Ecoface Industry. Le fiamme si sarebbero propagate da un rogo di sterpaglie nei pressi della struttura. Sul posto hanno lavorato parecchie ore i Vigili del fuoco, scongiurando gravi pericoli a fronte della presenza anche di rifiuti speciali. I danni sono ingenti. I rilievi investigativi sono stati compiuti dai Carabinieri. Nel merito è intervenuto il Codacons, che ha sollecitato Arpa Sicilia e Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ad avviare subito monitoraggi approfonditi sulla qualità dell’aria, rendendo pubblici i dati e informando costantemente la popolazione. Servono inoltre interventi di prevenzione affinchè non si ripetano episodi del genere.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)