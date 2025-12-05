Licata, uomo tenta il suicidio: salvato in extremis dagli agenti del Commissariato

Condividi

Nelle prime ore di questa mattina è scattato l’allarme al commissariato di Licata: un uomo di circa 60 anni, residente in un paese limitrofo, aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita gettandosi in mare lungo la costa licatese.

Ricevuta la segnalazione, è stata immediatamente avviata un’operazione di ricerca. Gli agenti, consapevoli che l’uomo avrebbe potuto scegliere una delle spiagge tra Licata e Gela, hanno iniziato a pattugliare senza sosta il litorale. Dopo minuti di apprensione, uno dei poliziotti ha individuato una figura che annaspava tra le onde, non distante dalla riva.

Nonostante il mare agitato e la temperatura rigida dell’acqua, due agenti si sono tuffati senza esitazione. Raggiunto l’uomo, in evidente stato di difficoltà, sono riusciti a metterlo in sicurezza e a trascinarlo fino alla battigia, dove nel frattempo erano stati allertati i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: il personale sanitario ha rianimato il sessantenne e lo ha trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Dopo le cure necessarie, l’uomo è stato dichiarato fuori pericolo e dimesso nella tarda mattinata, potendo così riabbracciare i familiari.

Questi ultimi, profondamente scossi ma sollevati per il lieto fine, hanno espresso un sincero ringraziamento ai poliziotti che, con coraggio e prontezza, hanno evitato una tragedia. Per loro, oggi, quegli agenti sono veri e propri “eroi”.