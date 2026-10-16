Licata, uomo di 55 anni muore dopo essere precipitato dal balcone di casa

Condividi

Visualizzazioni 116

Tragedia nella notte in via Poliziano, a breve distanza dall’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Dramma nella notte a Licata, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone della propria abitazione in via Poliziano, nelle vicinanze dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

L’allarme è scattato durante la notte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare l’uomo. Ogni sforzo, purtroppo, si è rivelato inutile.

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze della tragedia. Secondo le prime informazioni, una telecamera avrebbe ripreso alcuni momenti dell’episodio. Al momento non sono note le ragioni del gesto.

In situazioni di crisi e forte disagio emotivo, chiedere aiuto può fare la differenza. Telefono Amico Italia risponde tutti i giorni, dalle 9 alle 24, al numero 02 2327 2327.