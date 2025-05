Licata, uomo barricato in casa per tre giorni

Condividi

Visualizzazioni 263

A Licata un uomo di 58 anni, senza un apparente motivo, si è barricato in casa armato con un coltello, isolato e restio a ogni contatto con l’esterno. Così è stato per tre giorni. Poi sono intervenuti i poliziotti del locale Commissariato che, con una paziente opera di persuasione, lo hanno indotto a rasserenarsi e a uscire dall’abitazione. Lui, sofferente di problemi psichici, è stato condotto in ospedale, al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, per accertamenti.