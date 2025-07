Licata, un gioco d’azzardo costato 30.000 euro

Condividi

Visualizzazioni 123

I Carabinieri della stazione di Licata e personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel corso di una ispezione in un esercizio commerciale in piazza Linares, hanno riscontrato la presenza di tre apparecchi da gioco d’azzardo, privi di attestato di conformità, non collegati alla rete telematica statale e installati senza le prescritte autorizzazioni. Sono stati sequestrati, con 775 euro contenuti all’interno. Sanzioni al titolare per 30.000 euro.