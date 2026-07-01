Licata, truffa e ferimento a danno di una donna di 67 anni

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A Licata una donna di 67 anni ha ricevuto la telefonata di un sedicente carabiniere: “La sua carta bancomat è stata clonata. Prepari dei contanti. Servono per accertamenti”. Quando un uomo si è presentato a casa sua, lei gli ha consegnato circa 7.000 euro. Poi ha ricevuto una seconda telefonata: “Dobbiamo visionare i suoi gioielli in casa, a seguito di una rapina”. Quando un altro uomo si è presentato alla porta, la donna ha manifestato delle resistenze, e lui l’ha aggredita afferrandola per il collo. Le urla a squarciagola della madre di lei, un’anziana di 88 anni, hanno indotto il malvivente alla fuga. La figlia è stata soccorsa in ospedale: 7 giorni di prognosi. Indagini in corso.