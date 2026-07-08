Licata, tentato furto nella farmacia dell’ospedale

A Licata ignoti malviventi hanno tentato di entrare nella farmacia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. L’attivazione del sistema antifurto li ha indotti alla fuga. I ladri avrebbero utilizzato alcuni arnesi da scasso per forzare la porta d’ingresso della struttura. Dopo lo scatto dell’allarme, collegato al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Licata, insieme al personale sanitario e ai responsabili dell’ospedale. Durante il sopralluogo è stata rilevata l’effrazione. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un’inchiesta per danneggiamento.
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