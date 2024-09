Licata, tentato furto al supermercato Lidl

Condividi

A Licata è accaduto che ignoti malviventi si sono intrufolati furtivamente all’interno del supermercato Lidl, in via Palma. Hanno forzato un infisso laterale e sono entrati dentro, ma è scattato l’allarme, e i ladri sono stati indotti ad una precipitosa fuga. Il titolare dell’attività commerciale ha sporto denuncia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Indagini sono in corso anche avvalendosi dei video delle telecamere di sorveglianza.