Licata, sequestrata maxi discarica

A Licata i Carabinieri, in collaborazione con personale dell’Arpa protezione ambiente, hanno sequestrato un’area di 10.000 metri quadrati, adibita a deposito incontrollato di rifiuti. Sono stati rinvenuti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, accatastati senza alcuna delle prescritte autorizzazioni, tra cui componenti di autoveicoli, parti metalliche e plastiche, batterie al piombo, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, pneumatici fuori uso, nonché residui di demolizione e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Una persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Agrigento per violazioni in materia ambientale.