Licata, rapina a mano armata, arrestato

A Licata i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni, A C sono le iniziali del nome, perché è irrotto in un negozio di informatica, ha minacciato con una pistola il titolare e la fidanzata, e ha rapinato 20 euro. Sul posto sono intervenuti i militari che hanno subito visionato i video – sorveglianza. E hanno riconosciuto il rapinatore, rintracciato poco dopo in un bar, perché già noto. Il Tribunale ha convalidato l’arresto. E’ difeso dall’avvocato Samantha Borsellino. Sequestrata la pistola, caricata a salve e senza tappo rosso.