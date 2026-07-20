Licata, raggiunge l’ex moglie in un bar e la picchia nonostante il divieto: arrestato 32enne

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Ha ignorato il divieto di avvicinamento imposto dall’autorità giudiziaria e ha raggiunto l’ex moglie in un bar del centro di Licata, dove l’ha aggredita insieme all’amica che era con lei. Per un 32enne sono così scattate le manette in flagranza differita da parte dei carabinieri.

L’arresto è stato eseguito dai militari della Stazione di Licata, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia, nei confronti dell’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinarsi alla persona offesa.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 32enne avrebbe fatto irruzione nel locale pubblico dove si trovava l’ex coniuge in compagnia di un’amica, scagliandosi contro entrambe con violenza. Le due donne sarebbero state colpite con calci e pugni, mentre la situazione rischiava di degenerare.

Provvidenziale l’intervento di alcuni clienti del bar, che sono riusciti a fermare l’aggressore e a proteggere le due vittime fino all’arrivo dei carabinieri.

Le donne hanno riportato lesioni e sono state affidate alle cure del personale sanitario.

Conclusi gli adempimenti di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.