Licata, presunto attentato incendiario

A Licata le fiamme, di origine incerta anche se si privilegia la matrice dolosa, sono divampate a danno degli esterni di una rivendita di frutta e verdura in via Mazzini. Sono stati danneggiati i cartelli pubblicitari e la saracinesca. E’ accaduto la notte di domenica. La notte precedente, come è noto, ad Agrigento colpi di kalashnicov sono stati sparati contro gli esterni di un negozio di frutta e verdura in via La Malfa. A Licata sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale Commissariato. E’ stato ascoltato il titolare dell’attività commerciale, un licatese. La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta. Indagini in corso.