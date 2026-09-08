Licata, pistola clandestina nascosta sotto il materasso: arrestato un 38enne

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Aveva nascosto una pistola clandestina proprio sotto il materasso della camera da letto, ma il nascondiglio non è sfuggito agli agenti della Polizia.

È accaduto a Licata, dove gli uomini del commissariato hanno arrestato un 38enne del posto con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era finito nel mirino degli investigatori che sospettavano potesse detenere armi illegalmente.

Durante la perquisizione domiciliare, il sospetto ha trovato conferma. Gli agenti hanno infatti individuato sotto il materasso una pistola con la matricola abrasa, elemento che rende l’arma clandestina e particolarmente difficile da ricondurre alla sua provenienza.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, il 38enne è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arma è stata sequestrata e saranno ora gli ulteriori accertamenti investigativi a stabilire la provenienza della pistola e se sia stata eventualmente utilizzata in altri episodi criminosi.