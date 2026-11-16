Licata, notte di paura: quattro auto avvolte dalle fiamme in un quartiere residenziale

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Un violento incendio ha interessato quattro automobili in una traversa di via Oreto Grata. Due dei mezzi appartengono a un ingegnere cinquantenne. Indagini in corso per chiarire l’origine del rogo: nessuna pista viene esclusa.

Notte di paura a Licata, dove un incendio ha distrutto e danneggiato quattro automobili parcheggiate in una traversa della strada Oreto Grata, in una zona residenziale della città.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un Suv Mercedes, di proprietà di un ingegnere cinquantenne del luogo e utilizzato dalla moglie, insegnante. Il fuoco si sarebbe rapidamente esteso a una seconda vettura appartenente allo stesso professionista, una Ford Mustang, coinvolgendo successivamente altre due automobili di proprietà di residenti della zona.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Licata, che hanno lavorato per domare il rogo e impedire che le fiamme raggiungessero altri veicoli o abitazioni vicine.

Sul posto sono intervenuti anche gli organi competenti per gli accertamenti. Sono state avviate le indagini per stabilire le cause dell’incendio e verificare l’eventuale natura dolosa del gesto.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Saranno gli accertamenti investigativi a chiarire se si sia trattato di un incidente o di un incendio appiccato deliberatamente.