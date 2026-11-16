Licata, notte di paura: quattro auto avvolte dalle fiamme in un quartiere residenziale

Condividi

Visualizzazioni 111

Sul caro voli si alimenta lo scontro politico tra governo regionale e opposizione. Gli interventi incrociati, anche delle associazioni dei consumatori.

Il caro voli torna a pesare sui siciliani in vista delle festività natalizie, con biglietti che per il 23 dicembre raggiungono i 300 euro per la tratta Milano-Catania. Per Milano-Palermo i prezzi oscillano tra 180 e 220 euro, con punte di 245 euro, mentre da Roma servono circa 150 euro per Palermo e almeno 110 per Catania. Sul tema si accende lo scontro politico tra il Partito democratico e il governo regionale.

I parlamentari Pd hanno presentato un emendamento alla Manovra per introdurre anche in Sicilia il modello della continuità territoriale adottato in Sardegna, con tariffe massime per i residenti di 50 euro sulle rotte da Palermo e Catania verso Roma e di 75 euro per Milano Linate, anche nei periodi festivi. L’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò boccia però la proposta, definendola utopica e priva di coperture finanziarie. E rimarca: “Il Pd ha sempre chiesto agli altri di spiegare le coperture. Adesso lo faccia per la propria proposta, dove ci sono zero coperture”.

Aricò difende invece il sistema regionale degli sconti: riduzione del 25% per tutti i residenti e del 50% per studenti, persone con disabilità e fasce con Isee basso. Sul fronte delle associazioni dei consumatori, Confconsumatori considera i bonus regionali interventi tampone, incapaci di risolvere strutturalmente il problema, mentre il Codacons chiede l’abolizione dell’addizionale comunale di 6,50 euro sui biglietti aerei. Due visioni diverse, dunque, su come affrontare un’emergenza che si ripresenta puntualmente a ogni festività. Il confronto si sposta adesso in Parlamento, dove si discuterà la proposta del Pd nell’ambito della Manovra finanziaria.