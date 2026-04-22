Licata, non un incendio ma un tentato omicidio: arrestato

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A Licata nel quartiere San Paolo lo scorso 12 aprile un violento incendio è divampato a danno di un’abitazione. Ebbene si sarebbe trattato di un tentato omicidio. I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni del posto, che avrebbe dolosamente appiccato il fuoco ad uno stabile per uccidere un’anziana di 84 anni per contrasti di natura personale. Lei è riuscita a salvarsi uscendo subito da casa prima che le fiamme si propagassero. Lui è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” ad Agrigento e all’autorità giudiziaria risponderà di tentato omicidio e incendio doloso aggravato.