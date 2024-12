Licata, moto contro mezzo pesante, muore 45enne

Condividi

Tragedia nel giorno di Santo Stefano. Incidente mortale in via Torregrossa. Per cause in accertamento, un licatese di 45 anni, Angelo Lo Vullo, è deceduto poco prima delle ore 13 dopo un sinistro stradale con un mezzo pesante. A perdere la vita è stato il licatese a bordo della propria moto. Sul posto è confluito un equipaggio della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

La morte sarebbe avvenuta sul colpo a causa dell’impatto e vano è risultato ogni tentativo di rianimazione. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che ha causato la morte del Lo Vullo.