Licata, morto un operaio, molto probabilmente vittima di un malore

Condividi

Visualizzazioni 116

A Licata, in piazza Sant’Angelo, al mattino di oggi, un operaio di 58 anni, impegnato in alcuni lavori in un cantiere edile, si è improvvisamente accasciato a terra ed è morto. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, e i Carabinieri della locale Compagnia. Si dubita poco che l’uomo sia stato preda di un malore. Accertamenti sono in corso.