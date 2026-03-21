Licata, minorenne con due coltelli: denunciato

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A Licata i Carabinieri hanno sottoposto a controllo stradale in via Palma uno studente di 16 anni alla guida del suo scooter. L’atteggiamento nervoso ha indotto i militari a perquisirlo. Gli sono stati sequestrati due coltelli. Alla Procura dei minori di Palermo risponderà del reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.