Licata, minorenne con due coltelli: denunciato

A Licata i Carabinieri hanno sottoposto a controllo stradale in via Palma uno studente di 16 anni alla guida del suo scooter. L’atteggiamento nervoso ha indotto i militari a perquisirlo. Gli sono stati sequestrati due coltelli. Alla Procura dei minori di Palermo risponderà del reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.
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