Licata, minacciata e derubata una ottantenne

A Licata un ignoto malvivente con il volto travisato si è intrufolato furtivamente nell’abitazione di una pensionata di 80 anni, in una traversa di Corso Serrovira. L’ha immobilizzata a letto, l’ha minacciata con un coltello puntato alla gola e le ha svaligiato l’appartamento, tra gioielli e 150 euro in contanti. Poi è fuggito. L’anziana, scioccata, ha telefonato al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Indagini sono in corso anche avvalendosi di eventuali video di telecamere di sorveglianza nella zona.