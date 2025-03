Licata, minaccia la compagna con un coltello: denunciato

Condividi

A Licata i Carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia alla Procura di Agrigento un immigrato dal Ghana allorchè avrebbe minacciato la compagna, di 32 anni, con un coltello da cucina. Lei è riuscita a fuggire scavalcando il balcone di casa. Si è presentata ferita ai Carabinieri e ha denunciato l’aggressione. A sua protezione è stato attivato il “codice rosso”. E’ stata condotta al Pronto soccorso, poi allontanata dalla casa familiare e collocata in una comunità.