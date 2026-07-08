Licata, minaccia i genitori per ottenere denaro: misura preventiva

La Procura di Agrigento ha imposto ad un 24enne di Licata l’allontanamento dall’abitazione familiare e dai genitori, vittime di maltrattamenti, minacce di morte ed estorsione. Lui avrebbe preteso continuamente denaro, presumibilmente per comprare droga, sottoponendo i familiari a ripetute vessazioni e intimidazioni. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ed eseguito dai carabinieri. L’indagato, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, non potrà rientrare nell’abitazione di famiglia e dovrà mantenere una distanza di almeno un chilometro dai genitori.
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