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La riorganizzazione dell’indirizzo Alberghiero dell’I.I.S. “Enrico Fermi – Re Capriata”, destinato a essere aggregato al Liceo Statale “Vincenzo Linares” di Licata dall’anno scolastico 2027/2028, accende lo scontro sulla rete scolastica. La FLC CGIL Sicilia e Agrigento contestano duramente la decisione dell’Assessorato regionale all’Istruzione, guidato da Girolamo Turano, sollevando dubbi sulle reali motivazioni del provvedimento.

Secondo il sindacato, dietro l’operazione potrebbero nascondersi ragioni di opportunità politica piuttosto che effettive esigenze organizzative e didattiche. Il sospetto è che l’aggregazione serva soprattutto a evitare che il Liceo Linares scenda sotto la soglia minima di studenti prevista dai parametri del dimensionamento scolastico, facendo ricadere le conseguenze su un altro istituto.

Una scelta giudicata ancora più discutibile perché riguarda circa 200 studenti e un indirizzo che non costituisce un plesso autonomo, ma è parte integrante di una struttura scolastica che condivide laboratori, spazi e personale. Il trasferimento, inoltre, contrasterebbe con l’indirizzo regionale volto a favorire la costituzione di poli scolastici omogenei, considerato che si tratterebbe di spostare un percorso professionale all’interno di un liceo.

La CGIL ricorda anche che il Fermi-Re Capriata è nato appena un anno fa proprio con l’obiettivo di realizzare un polo tecnico-professionale unitario. A rendere più pesante la contestazione è il fatto che la Regione abbia proceduto nonostante il parere contrario del Collegio dei docenti, del Consiglio d’Istituto e il giudizio tecnico non favorevole del dirigente dell’Ambito territoriale di Agrigento.

«È incomprensibile ignorare le ragioni della comunità scolastica e il parere tecnico. Ancora più grave è intervenire su un’istituzione appena costituita», dichiarano Damiano Dimino e Adriano Rizza, segretari generali della FLC CGIL Agrigento e Sicilia.

Il rischio, secondo il sindacato, è quello di indebolire ulteriormente il Fermi-Re Capriata, portandolo sotto i parametri dimensionali previsti, con possibili ripercussioni sugli organici, sulla continuità didattica, sulla gestione dei laboratori e sulla qualità dell’offerta formativa.

La FLC CGIL chiama direttamente in causa l’assessore Turano, chiedendo di rendere pubbliche le ragioni che hanno portato a ignorare le osservazioni degli organi collegiali e il parere dell’Ambito territoriale. Al centro della protesta anche la richiesta di un confronto urgente con le istituzioni scolastiche, le organizzazioni sindacali e gli enti locali.

«La scuola pubblica non può diventare terreno di equilibri politici: le scelte devono essere trasparenti, motivate e rispondere solo all’interesse generale», concludono Dimino e Rizza.