Licata, incendio in un capannone di una impresa nel settore rifiuti

Un incendio è divampato a danno di un capannone di un’azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti e recupero di materiale ferroso, in contrada Bugiades, alla periferia di Licata. Le fiamme hanno danneggiato una barca, alcune attrezzature e parte della struttura. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il fumo. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore prima di domare il rogo. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’origine dell’incendio, al momento ancora da accertare.
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