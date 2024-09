Licata, i Carabinieri nel bronx, un arresto

Condividi

Operazione antidroga nel quartiere di via Palma a Licata, conosciuto anche come il “Bronx”, da parte dei carabinieri della Compagnia cittadina. In un’abitazione rinvenuti 175 grammi di marijuana già confezionati e 20 grammi di hashish.

Le manette ai polsi sono scattate per F.L.C., cinquantenne licatese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura di Agrigento, sono arrivati all’indagato dopo una serie di indagini. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato titolare del fascicolo, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.