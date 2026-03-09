Licata, furto con sfondamento in una gioielleria

Condividi

Visualizzazioni 166

A Licata, in corso Umberto, nottetempo, ignoti malviventi con un escavatore hanno sfondato la saracinesca di una gioielleria, hanno arraffato tanti oggetti preziosi e sono fuggiti. Sul posto nel frattempo sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, ma dei ladri nessuna traccia. E’ stata setacciata l’intera città alla ricerca dei fuggitivi. Esito negativo. Indagini sono in corso, avvalendosi in particolare dei video sorveglianza.