Licata, furto con sfondamento in una gioielleria

A Licata, in corso Umberto, nottetempo, ignoti malviventi con un escavatore hanno sfondato la saracinesca di una gioielleria, hanno arraffato tanti oggetti preziosi e sono fuggiti. Sul posto nel frattempo sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, ma dei ladri nessuna traccia. E’ stata setacciata l’intera città alla ricerca dei fuggitivi. Esito negativo. Indagini sono in corso, avvalendosi in particolare dei video sorveglianza.
Notizie correlate
-
Erosione costiera, l’allarme di MareamicoCondividi Visualizzazioni 111 L’erosione costiera a San Leone continua ad avanzare.Sta sparendo una nuova porzione di...
-
Carburante in Sicilia: costi alle stelle e allarme per l’autotrasporto. L’intervento della CnaCondividi Visualizzazioni 120 In Sicilia fare il pieno di carburante costa più caro che nel resto...
-
Agrigento, 52enne trovato morto in un cortile del quartiere Campo SportivoCondividi Visualizzazioni 390 Tragico ritrovamento nella notte ad Agrigento, dove un uomo di 52 anni è...