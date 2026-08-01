Licata, fugge al controllo dei carabinieri ma è bloccato. In possesso di hashish

Condividi

Visualizzazioni 93

Un uomo di 36 anni di Licata è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere fuggito a piedi durante un controllo dei carabinieri. Il giovane, fermato durante un posto di blocco notturno, avrebbe tentato di allontanarsi dopo l’alt dei militari, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. La successiva perquisizione ha permesso di trovare alcuni grammi di hashish in suo possesso. Per lui è scattata anche la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.