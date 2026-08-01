Licata, fugge al controllo dei carabinieri ma è bloccato. In possesso di hashish

Un uomo di 36 anni di Licata è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere fuggito a piedi durante un controllo dei carabinieri. Il giovane, fermato durante un posto di blocco notturno, avrebbe tentato di allontanarsi dopo l’alt dei militari, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. La successiva perquisizione ha permesso di trovare alcuni grammi di hashish in suo possesso. Per lui è scattata anche la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.
Notizie correlate
-
Revisori dei conti e “falso innocuo”: il CGA respinge il ricorso, confermata la decadenza a Belmonte Mezzagno di un revisore di GrotteCondividi Visualizzazioni 79 Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), con sentenza del...
-
Inner Wheel Agrigento, nuove socie e solidarietà nel segno dell’amiciziaCondividi Visualizzazioni 104 In un’atmosfera pervasa da autentica gioia, profonda armonia e rinnovato entusiasmo, l’Inner Wheel...
-
Asp Agrigento, morte di un minore, rivendicato un risarcimento da oltre 1,3 milioni di euroCondividi Visualizzazioni 83 I familiari di un minore deceduto nel 2019 hanno rilanciato la causa civile...