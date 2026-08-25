Licata, fiamme contro uno studio professionale

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A Licata nel centro cittadino è divampato un incendio a danno dell’ingresso di uno studio di mediazione. Il rogo ha provocato danni alla parte esterna dell’edificio. L’atto ha apparente natura dolosa e intimidatoria. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri. Utili potrebbero rivelarsi eventuali video tratti da sistemi di sorveglianza nella zona se presenti.