Licata, fermato con un arsenale di lame: denunciato 29enne di Palma di Montechiaro

Controllo dei carabinieri con sorpresa nel centro di Licata. Un ventinovenne di Palma di Montechiaro è stato denunciato a piede libero con l’accusa di porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere dopo essere stato trovato in possesso di numerosi coltelli e altri strumenti potenzialmente pericolosi.

L’episodio è avvenuto nei pressi di corso Brasile, dove una pattuglia dell’Arma ha deciso di fermare il giovane per un normale controllo. Il nervosismo mostrato dal ragazzo ha insospettito i militari, che hanno proceduto a una perquisizione.

All’interno degli effetti personali del ventinovenne sono stati rinvenuti cinque coltelli a serramanico, due coltelli da cucina, un coltello da macellaio, due forbici e due taglierini. Una quantità di lame che ha immediatamente fatto scattare la denuncia.

Il giovane, secondo quanto riferito dai carabinieri, avrebbe spiegato di avere con sé gli oggetti perché intenzionato a rivenderli, ma la giustificazione non è stata ritenuta convincente dagli investigatori.

Il materiale è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la provenienza degli strumenti e chiarire le reali intenzioni dell’indagato.