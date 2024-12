Licata, “falsa formazione”: quattro denunciati

Condividi

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento hanno eseguito un’ispezione in un cantiere edile a Licata. Hanno riscontrato alcune irregolarità nella formazione dei dipendenti dell’impresa, che non sarebbe stata mai effettuata, attestandone invece il compimento con falsi documenti. Sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Agrigento due imprenditori di 44 e 42 anni, per le ipotesi di reato di truffa e falsità ideologica. Poi un docente di 41 anni che avrebbe dovuto occuparsi della formazione. E un consulente commerciale di 46 anni che avrebbe certificato l’avvenuto corso di formazione.