Licata, discarica abusiva in un fondo agricolo: trovati amianto, veicoli e rifiuti pericolosi

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Rifiuti pericolosi e materiali di ogni genere abbandonati direttamente sul terreno, compreso amianto. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Licata durante un controllo effettuato in un fondo agricolo di contrada San Michele, con il supporto dei tecnici dell’Arpa di Agrigento.

Al termine dell’attività ispettiva sono stati denunciati alla Procura della Repubblica due coniugi: una donna di 56 anni, proprietaria del terreno, e il marito di 59 anni, che avrebbe utilizzato di fatto l’area.

Secondo quanto accertato dai militari, nel fondo sarebbe stata realizzata una vera e propria gestione illecita di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Sul terreno naturale erano stati accumulati pneumatici fuori uso, materiali bituminosi, pietrisco utilizzato per massicciate ferroviarie contenente sostanze pericolose, oltre ad autocarri e altri veicoli fuori uso non bonificati.

Nel sito sono stati inoltre rinvenuti imballaggi in plastica, metallo e legno, materiali edili contenenti amianto ed elettrodomestici dismessi.

Per gli investigatori, oltre alle violazioni in materia ambientale, sarebbero state realizzate anche opere edilizie senza il necessario permesso di costruire.

L’intera area è stata quindi sottoposta a sequestro preventivo, su disposizione dell’Autorità giudiziaria. I due coniugi sono stati denunciati in stato di libertà e dovranno ora rispondere delle contestazioni mosse nei loro confronti.