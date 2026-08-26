Licata, denunciato un quarantenne dopo un furto e un tentativo di furto in spiaggia

Un quarantenne di Licata è stato denunciato dai carabinieri dopo un furto e un secondo tentativo di furto compiuti a distanza di un giorno tra le località Mollarella e Poliscia. Nel primo episodio avrebbe rubato a una turista una borsa con denaro, cellulare, occhiali e biglietti aerei. Il giorno successivo avrebbe tentato un nuovo colpo, ma i militari, già impegnati nei controlli delle spiagge, lo hanno bloccato.
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