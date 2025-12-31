Licata, denunciato stalker

A Licata i Carabinieri hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 18 anni, per stalking, maltrattamenti e danneggiamento. Lui non si è rassegnato alla conclusione del rapporto con l’ex fidanzata, ha tentato senza successo di recuperarlo, lui l’ha minacciata e ha danneggiato l’automobile di sua madre. A tutela di lei è stato attivato il codice rosso.
Notizie correlate
-
Carenze di sanitari nell’Agrigentino: prorogati gli incarichi dei dirigenti medici in pensioneCondividi Visualizzazioni 138 La carenza di medici continua a pesare sugli ospedali dell’Agrigentino, tanto che l’Asp...
-
EgoGreen porta il sorriso ai più piccoli: Natale all’insegna della condivisioneCondividi Visualizzazioni 258 Anche quest’anno il Natale si è trasformato in un’occasione speciale di gioia e...
-
Cgil di Sciacca ricorda Accursio Miraglia nel 130° anniversario della nascita Il 2 gennaio la posa di una targa commemorativa.Condividi Visualizzazioni 253 Si terrà giovedì 2 gennaio, alle ore 10.30, a Sciacca, la cerimonia di...