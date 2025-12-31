Licata, denunciato stalker

Condividi

Visualizzazioni 132

A Licata i Carabinieri hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 18 anni, per stalking, maltrattamenti e danneggiamento. Lui non si è rassegnato alla conclusione del rapporto con l’ex fidanzata, ha tentato senza successo di recuperarlo, lui l’ha minacciata e ha danneggiato l’automobile di sua madre. A tutela di lei è stato attivato il codice rosso.