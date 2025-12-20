Licata, denunciato marito violento

Condividi

Visualizzazioni 206

A Licata i Carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 40 anni. E’ indagato di maltrattamenti in famiglia. Avrebbe insultato, minacciato e picchiato la moglie, costringendola al soccorso in ospedale, al “San Giacomo d’Altopasso”, con prognosi di 10 giorni per escoriazioni e traumi.