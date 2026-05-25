Licata, denunciato esagitato

A Licata i poliziotti del locale Commissariato hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un immigrato di 46 anni, un marocchino irregolare. Lui è irrotto in una pizzeria del centro cittadino, ha aggredito i titolari e poi ha insultato gli agenti intervenuti sul posto danneggiando la loro automobile. All’autorità giudiziaria risponderà dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di indicare le proprie generalità.
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