Licata, denunciato autobottista abusivo

Condividi

Visualizzazioni 331

I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 58 anni, sorpreso a consegnare acqua da un’autobotte di sua proprietà in due abitazioni private, per destinarla al consumo umano, in assenza di documento di trasporto, autorizzazione igienico-sanitaria e tracciabilità. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro. L’uomo risponderà di vendita di sostanze alimentari non genuine e commercio di sostanze alimentari nocive.