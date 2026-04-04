Licata, denunciato autobottista abusivo

I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 58 anni, sorpreso a consegnare acqua da un’autobotte di sua proprietà in due abitazioni private, per destinarla al consumo umano, in assenza di documento di trasporto, autorizzazione igienico-sanitaria e tracciabilità. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro. L’uomo risponderà di vendita di sostanze alimentari non genuine e commercio di sostanze alimentari nocive.
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