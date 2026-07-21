Licata, denunciato 25enne per detenzione di hashish

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Un 25enne è stato denunciato dai Carabinieri alla Procura di Agrigento dopo essere stato colto in possesso di circa 100 grammi di hashish. Il giovane è stato controllato nei pressi della propria abitazione mentre fumava uno spinello. Nel corso della successiva perquisizione personale e domiciliare è stato sequestrato un panetto di stupefacente e materiale utilizzato per il taglio e la pesatura della droga.