Licata, denunciati due ladri in un cantiere navale

Condividi

Visualizzazioni 228

A Licata i Carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento due pescatori, entrambi di 45 anni, indagati di tentato furto e porto di oggetti atti allo scasso. I due sono stati sorpresi a rubare e riversare in propri bidoni carburante dalle imbarcazioni di un cantiere navale a Licata. L’intervento dei militari, in pattugliamento nella zona, è avvenuto nottetempo. Si sono accorti di anomali movimenti sul posto in orario notturno, e si sono insospettiti. I due ladri hanno tentato inutilmente la fuga.