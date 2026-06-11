Licata, controlli in un ristorante: titolare denunciato e attività sospesa

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Un imprenditore quarantenne, amministratore di un’attività di ristorazione di Licata, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento al termine di un controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione locale insieme agli ispettori del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento.

L’intervento ispettivo avrebbe fatto emergere diverse irregolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra le contestazioni figurano la mancata designazione del preposto, l’assenza della sorveglianza sanitaria per i dipendenti, la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale e il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato carenze relative agli obblighi di informazione e formazione del personale.

Nel corso delle verifiche è stata rilevata anche la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza la preventiva autorizzazione prevista dalla normativa vigente da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Sotto la lente degli ispettori è finita anche la gestione del personale. Dei tredici lavoratori identificati durante il controllo, alcuni sarebbero stati impiegati in mansioni differenti rispetto a quelle indicate nei rispettivi contratti. Tre dipendenti, inoltre, sarebbero risultati privi di regolare assunzione; tra questi figurano due cittadini extracomunitari.

A seguito delle violazioni contestate sono state comminate ammende per oltre 15 mila euro e sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 59.799,88 euro. Contestualmente è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’Autorità giudiziaria è stata informata degli esiti dell’operazione dai Carabinieri e dal personale dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno operato congiuntamente nell’ambito delle rispettive competenze.